Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 2000 «квадратов»

Фото: МЧС РФ

Возгорание произошло в административно-складском помещении в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МЧС России. К настоящему времени огонь успел распространиться на площади до двух тысяч квадратных метров, к тушению пожара привлечены 80 человек.

В Подмосковье пожар ликвидируют 80 специалистов и 25 единиц техники. Горят лакокрасочные изделия на площади 2000 кв. м, — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось о пожаре в многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в Москве. По данным Telegram-канала Baza, загорелась квартира на последнем этаже. По предварительной информации, в ней могут быть заперты двое детей.

Кроме того, днем ранее пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье. Представители компании уточнили, что участок помещения, где началось возгорание, не использовался работниками. В результате происшествия никто не пострадал, все сотрудники были своевременно эвакуированы.

Также пожар произошел в здании Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии на улице Академика Опарина в Москве. По данным Telegram-канала «112», были эвакуированы около ста человек.