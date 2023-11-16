Пленный солдат ВСУ отказался от обмена ради жизни в России

Фото: МО РФ

Пленный солдат из 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по имени Владимир Пиявка отказался от участия в процессе обмена пленными, передает РИА Новости. По его словам, он решил остаться жить в России.

Я отказался от обмена. Я хочу уехать в Россию. На Украине я не хочу оставаться, не готов жить в такой стране. Нас использовали как мясо для резки. Меня призвали на работе впервые. Когда мы отправились в первую атаку, нас, мобилизованных, бросили, а сами ушли, — поделился Пиявка с журналистами.

Он добавил, что среди мобилизованных в ВСУ есть 18-летние парни, только что окончившие школу, и военнослужащие с психическими отклонениями. Как отметил Владимир, украинская сторона отказалась менять своих пленных на убитых командиров российской армии.

Нас не хотели обменять на убитых. Мы просили наше руководство выйти на переговоры, предлагали обменять нас троих, живых, на двухсот убитых ваших. Но не захотели, сказали, что у нас таких нет, — рассказал солдат ВСУ.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил во время поездки в зону специальной военной операции, что у ВСУ «все меньше и меньше возможностей». По его словам, за последние три-четыре недели множество украинских военнослужащих были захвачены ВС РФ и добровольно сдались в плен. Военнослужащие подразделений группировки «Восток» заявили Шойгу в ходе встречи, что солдаты ВСУ находятся в панике, а ВС РФ их «бьют и не щадят»