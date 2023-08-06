«Плавающие» по Екатеринбургу машины и автобусы сняли на видео Улицы Екатеринбурга затопило в результате сильного ливня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сильный ливень накрыл Екатеринбург. Судя по видео, которое опубликовал Telegram-канал Readovka, уровень воды на улицах поднялся настолько, что автомобили практически плывут по дорогам. Так, у седана на снятых очевидцами кадрах едва видны колеса.

На записи можно увидеть сильные потоки воды на городских улицах, которые приходится преодолевать не только автомобилистам, но и пешеходам. Однако не все расстроены происходящим. Местные жители сняли на видео двух девушек в спортивной форме, танцующих прямо под дождем.

По информации Госавтоинспекции Екатеринбурга, из-за ухудшения погодных условий в городе наблюдаются перебои в электроснабжении и проблемы в работе светофоров. На больших перекрестках работают регулировщики. Кроме того, в ведомстве сообщили о перекрытии движения на улице Шефской. Причиной тому стало сильное подтопление проезжей части со стороны Егоршинского подхода.

В июле ряд населенных пунктов Краснодарского края пострадал в результате сильного наводнения. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим чрезвычайной ситуации. Властям пришлось организовать эвакуацию населения в пункты временного размещения. За время разгула стихии в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков.