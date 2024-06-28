Планы воевать за Украину обернулись для жителя Благовещенска колонией Суд дал жителю Благовещенска шесть лет колонии за подготовку к госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Благовещенска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене, сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области. Мужчина планировал воевать за Украину против России, передает РИА Новости. Приговор предполагает заключение в ИК строгого режима.

По результатам рассмотрения уголовного дела Амурский областной суд признал Ч. виновным в приготовлении к государственной измене и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев, — говорится в сообщении.

Суд выяснил, что в июне 2023 года обвиняемый связался с представителями националистического объединения «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Мужчина планировал вступить в его состав. Житель Благовещенска и вербовщик разработали план по выезду за пределы России и вступлению в ряды Вооруженных сил Украины. Сотрудники правоохранительных органов помешали осуществлению этого сценария, задержав амурчанина в аэропорту Игнатьево. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее участник спецоперации сжег письмо, в котором обратился к мэру Урая в ХМАО Тимуру Закирзянову с просьбой помочь военным на фронте. Мужчина записал видео и обвинил главу администрации в игнорировании обращений о нуждах солдат.