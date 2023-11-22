Планировавшую поджечь военкомат уборщицу задержали под Хабаровском

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В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края задержали уборщицу управляющей компании, которая намеревалась поджечь военкомат, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина пришла к зданию в полночь, где и была остановлена дежурившими полицейскими.

При досмотре у нее были обнаружены несколько бутылок с зажигательной смесью. Уборщицу доставили в отдел полиции. Предполагается, что она могла стать жертвой мошенников, убедивших ее пойти на преступление. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске полицейские задержали пенсионерку с молотком для отбивания мяса и двумя бутылками бензина у военкомата на улице Ленина. Мошенники убедили 67-летнюю женщину приехать из Москвы на «спецоперацию против мошенников». Неделю назад этот же военкомат пытались поджечь дважды — тоже пенсионеры.

До этого в Новосибирске 74-летняя местная жительница попыталась поджечь здание военкомата и была задержана сотрудниками Росгвардии. Пенсионерка переписала квартиру на мошенников, а затем, осознав, что ее обманули, потребовала вернуть жилплощадь. Злоумышленники уверили ее в том, что виновные находятся в военкомате, и убедили совершить преступление, чтобы спасти квартиру.