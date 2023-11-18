В Новосибирске 74-летняя местная жительница попыталась поджечь здание военкомата и была задержана сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, на этот поступок ее сподвиг разговор с мошенниками, которые убедили ее, что так она спасет свою квартиру. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.
Как стало известно каналу, женщина попалась на уловку злоумышленников и отписала им свое жилье. Осознав, что ее обманули, она потребовала возврат имущества, а мошенники уверили ее в том, что виновные в сложившейся ситуации находятся в военкомате.
Пенсионерка изготовила «коктейль Молотова» и бросила его у входа в здание комиссариата. Возгорание было быстро потушено росгвардейцами, незначительное повреждение получила входная дверь военкомата.
Ранее за попытку поджога военкомата была задержана жительница Перми. К совершению преступления ее подтолкнули анонимные лица в социальных сетях, которые представлялись сотрудниками российских спецслужб. Поддавшись на уговоры, женщина пришла к военкомату поздно вечером, намереваясь кинуть в здание бутылку с зажигательной смесью. Ее остановили сотрудники правоохранительных органов. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.