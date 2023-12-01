Пикник на парковке в Севастополе закончился избиением девушки и юноши Mash: в Севастополе жильцы устроили массовую драку из-за жарки шашлыка во дворе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Драка с участием шестерых человек произошла на парковке у дома на улице Коралловой в Севастополе, сообщил Telegram-канал «Mash на волне». По его информации, все началось с небольшого пикника и жарки шашлыка. Недовольные таким раскладом жители дома решили выйти и показать свое возмущение силой.

Канал уточнил, что пожарить шашлык захотели две девушки и молодой человек. Через некоторое время на улицу выбежали соседи, которые заявили, что ветром к ним уносит мусор от отдыхающих. Перепалка сразу же переросла в драку.

Больше всего пострадал юноша, которого запинали на земле. Досталось и склонившейся над ним девушке. На опубликованных кадрах видно, что разъяренные жители многоэтажки не перестают бить пострадавших, пока рядом не останавливается машина Росгвардии. О состоянии избитых на данный момент ничего неизвестно.

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