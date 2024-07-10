Петербуржец ударил ножом в стену и дал жертве пинка после ограбления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным местного жителя Валерия Иванова, который напал на мужчину с ножом, ограбил его и дал пинка, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Подсудимого лишили свободы сроком на четыре года, отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Иванов, находясь на лестничной площадке дома, из корыстных побуждений подошел к В., после чего, с целью хищения имущества последнего, напал на него, нанес не менее двух ударов рукой в область лица, затем продемонстрировал В. приисканный ранее для облегчения совершения преступления складной нож, которым нанес удар в стену рядом с потерпевшим, таким образом демонстрируя готовность его использования в случае сопротивления, — говорится в сообщении.

После этого преступник направил нож в сторону потерпевшего, высказал угрозу зарезать последнего, потребовал расстегнуть куртку, прощупал содержимое карманов и открыто похитил мобильный телефон марки Honor 8А стоимостью пять тысяч рублей. Затем осужденный нанес один удар ногой потерпевшему в область ягодиц и с похищенным имуществом скрылся с места преступления. Иванов вину признал частично, не признав наличие ножа.

Ранее в городе Прокопьевске Кемеровской области четверо мужчин напали на незнакомого им человека и потребовали через онлайн-приложение банка оформить кредит на 100 тысяч рублей. После злоумышленники, угрожая насилием, заставили мужчину снять наличные в банкомате.