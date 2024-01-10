Девятиклассницу без верхней одежды нашли в сугробе в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местный житель обнаружил несовершеннолетнюю девушку без верхней одежды в сугробе, сообщает 78.ru. Школьница была без сознания, очевидец вызвал скорую. Медики диагностировали передозировку наркотическим препаратом.

Выяснилось, что несовершеннолетняя учится в девятом классе местной школы, ей 16 лет. Ее воспитанием занимается мать. Информацию о произошедшем медики передали в полицию. Там установлено, что девочка из неполной, но благополучной семьи. Ранее на учете в наркодиспансере не состояла. «Фонтанка» уточняет, что девушка была доставлена в детскую больницу имени Филатова.

Ранее в Москве 16-летний подросток предложил однокласснице прогулять уроки, чтобы попробовать наркотики. В результате школьников госпитализировали с отравлением химвеществом. Инцидент произошел 28 декабря в школе на Средней Калитниковской улице. Юношу, предложившего однокласснице наркотики, поставили на учет в МВД.

В ноябре в Кургане полсотни школьников в сопровождении сотрудников наркоконтроля привели в суд над их ровесником, делавшим закладки с наркотиками. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина назвала такую меру профилактики шокирующей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.