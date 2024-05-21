Петербуржцы пожаловались на намертво прибитые молотки в автобусах «Фонтанка»: петербуржцы жалуются на недоступность аварийных молотков в автобусах

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Аварийные молотки в общественном транспорте Санкт-Петербурга фиксируют таким образом, что быстро сорвать их не получится, сообщает «Фонтанка». Издание начало получать фотографии основательно закрепленного инвентаря после инцидента на Поцелуевом мосту. Водитель, который ранее работал в петербургском автопарке, рассказал, что молотки воруют.

Сейчас не знаю, а раньше или саморезом прикручивали, или в колонну сдавали, то есть оставляли в парке у начальника колонны или механика. <...> Если б их пассажиры не воровали — никто бы их так не крепил, — рассказал он.

Другой собеседник издания, которые и сейчас работает у одного из перевозчиков, добавил, что есть еще одна проблема — пластиковые части разваливаются со временем, и молотки не держатся. Поэтому инвентарь прихватывают хомутами, но это не мешает его сорвать.

Но сейчас лучше, до [транспортной] реформы зачастую вообще один молоток на салон оставляли, остальные все равно, мол, потеряются, — сообщил водитель.

В «Пассажиравтотрансе» подчеркнули, что дополнительное закрепление стеклобойных молотков не допускается. Аналогичную позицию озвучили и в «Третьем парке».

10 мая в Петербурге автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной Мойки. После этого он упал в воду. В результате трагедии погибли семь человек, уточнили в Следственном комитете РФ. Ведомство возбудило несколько уголовных дел по факту инцидента, в том числе против генерального директора компании-перевозчика.