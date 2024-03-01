Петербуржцу вынесли приговор за планируемый теракт в Ставрополе Житель Петербурга получил 4,5 года колонии за подготовку теракта в Ставрополе

Жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева, сотрудничавшего с Минобороны Украины и планировавшего совершить теракт в Ставрополе, приговорили к 4,5 года колонии строгого режима. Такое решение вынес Южный окружной военный суд, передает РИА Новости. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Журавлеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, — сообщили в суде.

По данным следствия, в январе 2023 года Журавлев в ходе переписки с неустановленным лицом, представившимся сотрудником украинской военной разведки, согласился с ним сотрудничать. После этого петербуржец приехал в Ставрополь, где закупил компоненты для самодельного зажигательного устройства и сделал кадры административного здания в рамках планирования теракта. Мужчина также отправил своему куратору скриншоты из картографического сервиса.

Журавлев так и не успел осуществить задуманное, поскольку его задержали сотрудники ФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ «Приготовление к теракту». Отмечается, что он активно сотрудничал со следствием, что было учтено при вынесении приговора.

Ранее ФСБ опубликовала видео с кадрами задержания в Крыму мужчины и женщины, завербованных спецслужбами Украины для осуществления терактов на полуострове. По данным российских силовиков, один из задержанных оказался жителем Симферополя, который намеревался совершить диверсию на транспортном объекте.