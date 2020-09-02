Песков назвал регионы с самым высоким иммунитетом к COVID-19

https://static.news.ru/photo/54286756-ed0a-11ea-ae1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коллективный иммунитет к коронавирусу более 20% зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Амурской, Мурманской, Астраханской, Тюменской областях и Татарстане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Было исследование, в 11 из 26 регионов уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Это Калининград, Амурская область, Татарстан, Мурманская область, Астраханская, Санкт-Петербург, Тюменская область и Москва, — цитирует РИА Новости Пескова.

При этом он не смог ответить на вопрос, с чем связано формирование высокого коллективного иммунитета к болезни в этих субъектах, и посоветовал обратиться к эпидемиологам.

Как писал NEWS.ru, ранее Роспотребнадзор сообщил, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в 11 регионах России составил более 20%. Коллективный иммунитет выше у дошкольников и детей от 7 до 13 лет. Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного возраста (1–6 лет) и раннего школьного возраста (7–13 лет). В этих возрастных группах средний уровень популяционного иммунитета превышает в 1,3–2,1 раза средний уровень популяционного иммунитета в регионах. Работники системы здравоохранения и образования также обладают высоким уровнем популяционного иммунитета в регионах.