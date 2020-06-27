Первый случай смерти от укуса клеща зарегистрирован в Новосибирской области

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Первый в 2020 году случай гибели от клещевого энцефалита зарегистрирован в Новосибирской области, скончалась женщина.

Уточняется, что погибшей было 64 года, она умерла 24 июня. Женщина не была привита от клещевого энцефалита и страдала тяжёлой сопутствующей патологией. Клещ не исследован, передаёт РИА Новости.

За последнюю неделю в регионе за помощью к медикам обратились 1675 человек, сообщивших об укусах клещей, в том числе 391 ребёнок. Эти показатели выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила замминистра здравоохранения области Елена Аксёнова.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит за последнюю неделю 20 человек, 16 из них — жители Новосибирска. Двое детей, — добавила замминистра.

Более раннее, чем обычно, начало сезона активности клещей связывают с тёплой весной.

Клещевой энцефалит — вирусная инфекция, вызывающая лихорадку, интоксикацию и поражение серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и летальному исходу. Носителями вируса по статистике являются шесть клещей из ста (при этом заболеть от заражённой особи могут от 2 до 6 процентов укушенных людей) в зависимости от региона.

Как писал NEWS.ru ранее, энтомолог, ведущий научный сотрудник РАН, доктор биологических наук Анатолий Захаров рассказал, почему нельзя загорать на газонах в городских парках. Он пояснил, что на газонах находятся опасные насекомые — клещи. Кроме того, газоны в городских парках обрабатывают от клещей, эти химикаты также не полезны для человека.