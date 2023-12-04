Первоклассники из Петербурга попали в больницу после катания на тюбинге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое шестилетних детей попали в больницы Санкт-Петербурга после катания на тюбинге, сообщает издание «Фонтанка». По его данным, оба инцидента произошли 3 декабря в разное время. Первому ребенку диагностировали травму ноги, второму — травму головы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Источники издания утверждают, что первый инцидент произошел на Пейзажной улице. Предполагается, что шестилетний мальчик получил травму в результате столкновения с «ватрушкой», которую бросил подросток. Пострадавший был доставлен в детскую больницу № 17 на улице Декабристов. Второй инцидент произошел в Кронштадте примерно в 19:30. Ребенок катался на «ватрушке» в Летнем саду и врезался в дерево, у него диагностирована травма головы.

Ортопед-травматолог Михаил Шилов ранее заявил, что катание на тюбинге чревато ушибами, переломами, сотрясением мозга и более серьезными последствиями. По его словам, кататься на «ватрушках» нужно исключительно в специализированных центрах и парках отдыха. Также необходимо правильно выбирать тюбинг. Детям рекомендуется купить «ватрушку» небольшого размера, так как он может вылететь из большого тюбинга и получить травму.