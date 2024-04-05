Пенсионерка в Белгороде атаковала камеру наблюдения тростью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилая женщина в Белгороде атаковала камеру видеонаблюдения тростью, видео публикует оператор связи «Региональные ТелеСистемы». На записи видно, что пенсионерка подходит к столбу и несколько раз бьет по камере, висящей над головой.

Та сворачивается набок, и женщина спокойно идет дальше. Никто из прохожих не пытается ее остановить. Ситуация происходит возле пешеходного перехода днем. На фоне проезжают машины, рядом проходят две женщины.

Ранее Министерство внутренних дел России начало доследственную проверку по факту обнаружения камеры, установленной напротив здания Минобороны РФ в Москве. По данным журналистов, камера была установлена на штатив и оснащена антенной. Специалисты министерства изучили изъятое оборудование.

В рамках проверки специалисты попытаются установить, с какой целью камера была установлена напротив здания оборонного ведомства и что именно на нее снимали. О найденном оборудовании доложили управлению ФСБ России по Центральному административному округу Москвы.