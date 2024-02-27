МВД России начало проверку из-за «шпионской» камеры напротив здания МО РФ ТАСС: специалисты МВД изучают найденную напротив здания Минобороны РФ камеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России проводит доследственную проверку по факту обнаружения камеры, установленной напротив здания Минобороны РФ в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, камера была установлена на штатив и оснащена антенной. В настоящее время специалисты министерства изучают изъятое оборудование.

Вечером 26 февраля в полицию обратился работник коммунальной службы, который сообщил о том, что на чердаке здания на Фрунзенской набережной, расположенного напротив Минобороны России, найдена видеокамера на штативе и антенна. Оборудование изъято, — рассказали в МВД.

В рамках проверки специалисты пытаются установить, с какой целью данная камера была установлена напротив здания оборонного ведомства и что именно на нее снимали. Отмечается, что о найденном оборудовании уже доложили управлению ФСБ России по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы.

Как сообщалось ранее, сотрудники управления ФСБ по ЛНР задержали двоих местных жителей по подозрению в шпионаже. Предполагается, что они передавали данные о перемещениях российской военной техники и личного состава ВС РФ украинским спецслужбам.