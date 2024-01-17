Пенсионера забили до смерти из-за долга в миллион рублей В Ачинске убили пенсионера-кредитора из-за долга в 1 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Ачинске Красноярского края задержаны двое местных жителей по подозрению в убийстве 75-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. По версии следствия, пенсионера лишили жизни из-за 1 млн рублей, которые ему задолжал один из подозреваемых.

Согласно материалам уголовного дела, потерпевший регулярно приезжал в Ачинск из Армении для лечения. При этом он неоднократно одалживал деньги 56-летнему местному жителю. Чтобы не возвращать накопившийся долг, тот решил расправиться с пожилым кредитором. Для осуществления задуманного мужчина привлек своего 37-летнего приятеля, пообещав ему вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Следователи установили, что подозреваемые заманили пенсионера под предлогом возраста денег в дом одного из них и поочередно несколько раз ударили его по голове деревянным бруском. Потерявшего сознание мужчину они вывезли на участок местности и бросили в кювет. Тело пенсионера было обнаружено 23 декабря.

Мужчинам предъявлены обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В настоящее время они находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска забил до смерти 65-летнюю пенсионерку из-за телевизора. Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. До этого мужчина уже был судим за подобные преступления.