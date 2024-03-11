Пассажирка в Петербурге не захотела ехать «вместе с этими россиянами» Пассажирка автобуса в Петербурге устроила пьяный дебош на национальной почве

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Жительница Санкт-Петербурга устроила скандал в рейсовом автобусе, увидев в салоне пассажирку с ребенком неславянской внешности, пишет паблик в ВК «Петербург/Юг». Как отмечается, женщина была нетрезвой и выражалась нецензурной бранью.

Как пишет «Фонтанка», градус возмущения не снизили заверения в том, что в салоне едут исключительно граждане России. При этом рядом со скандалисткой сидел ребенок, который все это время безуспешно пытался успокоить ее.

Пассажиры пытались не реагировать на происходящее. Лишь один мужчина попросил женщину успокоиться, добавив, что ее «неприятно слушать». Угроза применить перцовый баллончик скандалистку тоже не остановила. Чем закончилась история — неизвестно, запись обрывается, когда участники конфликта все еще находятся в автобусе.

Ранее сообщалось о конфликте на национальной почве в Ростове-на-Дону, ученик одной из школ спровоцировал драку между школьниками. Выяснилось, что он оскорбил других детей на национальной почве и они толпой бросились на него с кулаками. Однако до полноценной драки дело не дошло, поскольку в происходящее вмешался проезжавший мимо мужчина. Он велел оскорбленным детям оставить сверстника в покое.