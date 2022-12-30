В ДНР приняли новую конституцию Парламент ДНР единогласно принял новую конституцию

Фото: dan-news.info

Парламент Донецкой Народной Республики единогласно принял новую конституцию, передает ТАСС. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем выступлении назвал это событие историческим.

Этот этап знаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет, — сказал Пушилин.

30 декабря новую конституцию также единогласно приняли депутаты Народного совета Луганской Народной Республики. За нее проголосовали все 43 присутствующих депутата.

В сентябре 2022 года прошли референдумы о присоединении к России ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской области. В ЛНР присоединение к РФ поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%. Накануне референдума о готовности участвовать в референдуме заявили 91% жителей ЛНР, 89% жителей ДНР. В Херсонской области такое желание выразили 72%, в Запорожской — 82%.