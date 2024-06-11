Падение мужчины с десятого этажа в Ставрополе попало на видео В Ставрополе мужчина хотел поговорить с бывшей девушкой и упал с 10 этажа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ставрополе 24-летний местный житель упал с балкона десятого этажа, сообщает «Вести Ставрополье». Управление Следственного комитета проводит проверку по факту ЧП на улице Кулакова.

Молодой человек скончался от полученных травм. Уточняется, что он пришел в здание, чтобы пообщаться с бывшей девушкой, но позже завязалась драка с другими мужчинами. Возможно, погибшего столкнули с балкона.

Ранее в Москве под окнами многоэтажного дома нашли тела двух человек. Скорую помощь и полицию на место несчастного случая вызвали прохожие. Погибшие — женщина 53 лет и ее сын-подросток. 15-летний мальчик был отличником в школе и играл в детской Любительской футбольной лиге. Предположительно, подростка увидели свисающим из окна. Мать тащила мальчика за ноги, но не смогла удержать и улетела вслед за ним. Мать воспитывала мальчика одна. Семья переехала в этот жилищный комплекс всего около года назад, раньше эту квартиру они сдавали. Погибший школьник в новом дворе друзей завести не успел, соседи видели его только с мамой.