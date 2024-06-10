Мать с сыном под окнами и убийца с катаной: самые громкие ЧП за сегодня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ревнивец с ножом-катаной убил соперника, мать не удержала сына и упала за ним из окна, 14 детей отравились в подмосковном парк-отеле, — эти новости особенно интересовали российских читателей в сводках происшествий 10 июня. NEWS.ru рассказывает подробности основных тем.

Убийца-ревнивец с катаной

В Москве 42-летний местный житель убил 39-летнего бойфренда бывшей супруги. Для убийства мужчина использовал нож-катану.

«Ночью в проезде Шокальского злоумышленник на почве ревности к бывшей супруге нанес удар ножом 39-летнему мужчине. Потерпевший скончался в больнице. Фигурант 1982 года рождения задержан», — сообщили в прокуратуре.

Задерживали подозреваемого сотрудники СОБР Росгвардии. Ведомство предоставило NEWS.ru видеозапись с места происшествия в доме на проезде Шокальского.

Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Эксперт предположил, что его ждет «классическая 105-я статья». По словам адвоката, является ли катана холодным оружием, установит экспертиза.

Смерть матери и сына в Крылатском

В Москве под окнами многоэтажного дома нашли тела двух человек. Скорую помощь и полицию на место несчастного случая вызвали прохожие. Погибшие — женщина 53 лет и ее сын-подросток.

Telegram-канал SHOT пишет, что 15-летний мальчик был отличником в школе и играл в детской Любительской футбольной лиге. Предположительно, подростка увидели свисающим из окна. Мать тащила мальчика за ноги, но не смогла удержать и улетела вслед за ним.

Мать воспитывала мальчика одна. Семья переехала в этот жилищный комплекс всего около года назад, раньше эту квартиру они сдавали. Погибший школьник в новом дворе друзей завести не успел, соседи видели его только с мамой.

В Истре 14 детей отравились в парк-отеле

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в парк-отеле в подмосковной Истре. Предварительной причиной плохого самочувствия пострадавших названа острая кишечная инфекция.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места, допросы руководства отеля и детей. Сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор, с которым планируется проведение следственных действий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Разбирательство ведется по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья и повлекли массовое отравление детей. Пострадавшими числятся 14 человек в возрасте от семи до 16 лет. Столько детей обратилось в больницу Красногорска с 6 по 9 июня на фоне плохого самочувствия.

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