«Фонтанка»: предполагаемое падение БПЛА в Петербурге попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета «Фонтанка» пишет, что момент предполагаемого падения украинского беспилотника на территории компании «Невский мазут» в Санкт-Петербурге попал на камеры Третьего троллейбусного парка. По данным источника «Фонтанки», дрон был сбит комплексом С-400. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Фонтанка» опубликовала видео, на котором видно яркую вспышку в ночном небе над троллейбусным парком. По информации «Фонтанки», БПЛА, предположительно, был поражен над Колпино в 04:20, его обломки упали в 04:50 на территории «Невского мазута» на Глухоозерском шоссе.

По данным «Фонтанки», после предполагаемого падения дрона на предприятии загорелись цистерны. Издание пишет, что на место прибыли расчеты МЧС, пожар был потушен.

«Фонтанка» писала, что жители Петербурга и Ленобласти проснулись ночью от грохота. По информации газеты, в Красногвардейском районе взрыв слышали около 04:40. По данным «Фонтанки», примерно на 20 минут раньше звук также слышали жители деревни Пухолово в Кировском районе Ленобласти. «Фонтанка» сообщает, что жители в Московском, Центральном и Невском районах Петербурга рассказывали, что у них дребезжали окна. ТАСС передавал, в аэропорту Пулково вводили план «Ковер», который действовал с 03:53 до 05:11.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 31 января над территорией Псковской области был сбит беспилотник самолетного типа. БПЛА перехватили дежурными средствами ПВО.