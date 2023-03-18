Отсидевший 17 лет за решеткой устроил диверсию в Саратове SHOT: осужденный на 17 лет за убийство устроил диверсию на железной дороге в Саратове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое мужчин подожгли релейные шкафы вдоль маршрута железной дороги Зоринский — Трофимовский-2 в Саратове, передает Telegram-канал SHOT. Пожар заметил машинист поезда, следовавший по вышеуказанному маршруту. Полицейские спустя несколько часов задержали двух мужчин: 42-летнего Алексея Кочеткова и 56-летнего Самвела Погосяна. Злоумышленники во всем сознались.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что поджигатели подобрались к перегону на машине со стороны лесополосы и сразу после диверсии направились в местный ТЦ «Happy Молл».

Выяснилось, что 42-летний Кочетков имеет три судимости — угон транспортного средства, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство. За последнее суд Санкт-Петербурга отправил его за решетку на 17 лет, приговор был оглашен в 2002 году. О биографии второго подозреваемого не сообщается.

В результате их действий оборудование частично повредилось: индикаторы стали передавать информацию о сходе подвижного состава. Задержек поездов не произошло, поскольку дежурный регулировал движение посредством радиосвязи. Пострадавших нет.

В феврале этого года подростки из Калининграда совершили диверсию на железнодорожных путях по указанию куратора из мессенджера — они подожгли релейный шкаф на главном железнодорожном пути. На такой шаг несовершеннолетние пошли после того, как злоумышленник предложили им денег в Telegram.