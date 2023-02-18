В Калининграде подростки совершили диверсию по наводке из Telegram «112»: в Калининграде подростки совершили диверсию на железнодорожных путях по наводке из Telegram

Фото: NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что подростки из Калининграда совершили диверсию на железнодорожных путях по указанию куратора из мессенджера. На такой шаг они пошли после того, как злоумышленник предложили им денег в Telegram.

15-летний юноша сообщил друзьям о своих планах и пригласил их присоединиться, всего набралось семь человек. Ночью они проследовали к релейному шкафу на главном железнодорожном пути и подожгли его, сам процесс снимали на камеры смартфонов, чтобы показать заказчику результаты работы и получить за это вознаграждение.

В результате их действий движение поездов остановилось на 40 минут, при этом вместо денег к подросткам пришли сотрудники полиции, после чего последовало возбуждение уголовного дела.

24 января сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта в Брянской области при попытке подрыва железнодорожных путей. Охранники засекли задымление на железнодорожной станции Сураж ночью, после чего они незамедлительно вызвали экстренные службы.

К моменту приезда оперативников на место происшествия релейный шкаф (конструкция, где находятся приборы устройств автоматической блокировки и другое) полностью выгорел. Сбоев в движении поездов не произошло. Предварительно установлено, что диверсионное задание мужчина получил в Москве, когда работал на вахте.