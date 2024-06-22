Отдых в СПА-салоне закончился для подруг ожогами почти всего тела «Mash на Мойке»: отдых в СПА закончился для подруг ожогами почти всего тела

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В Санкт-Петербурге две подруги отправились на девичник в СПА-салон и получили 70% ожогов тела из-за процедур, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, девушкам делали расслабляющее обертывание.

Как рассказала каналу пострадавшая Анастасия, за сутки до свадьбы подруги они вместе пошли в «Остров SPA», где выбрали программу с названием «Восточная сказка» и внесли предоплату. По информации канала, на все тело девушкам нанесли состав и укутали пленкой, но через пять минут они почувствовали сильное жжение, боль продолжала усиливаться. Тогда девушки уехали в травмпункт.

Медики диагностировали каждой из подруг ожог 70% тела, им выдали заключение, с которым девушки обратились к хозяйке «Острова SPA». Канал пишет, что предпринимательница начала хамить и назвала невесту и ее подругу аферистками. В итоге пострадавшие обратились в полицию. Отмечается, что свадьба все-таки состоялась, несмотря на испорченный девичник.

Ранее жительница Санкт-Петербурга попала в реанимацию после солнечных ванн на Финском заливе. 23-летняя жительница Кировского района весь день провела под солнцем на пляже. Пострадавшую с 60% ожогов тела привезли в больницу подруги, за жизнь девушки борются врачи НИИ Джанелидзе.