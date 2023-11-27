Отчим игрушечной машинкой отправил трехлетнего пасынка в реанимацию SHOT: отчим игрушечной машинкой едва не убил трехлетнего пасынка под Астраханью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель села Искряное Астраханской области после проигрыша в компьютерной игре World of Tanks Blitz запустил в трехлетнего пасынка игрушечную машинку, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, от удара у ребенка началось внутреннее кровотечение, его срочно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Двадцатилетний геймер присматривал за сыном своей девушки, пока та была на работе. Парень увлекся компьютерной игрой, а малыш в это время возился с машинками. После поражения в World of Tanks отчим настолько разозлился, что схватил одну из игрушек ребенка и запустил ему в живот. Удар оказался настолько сильным, что мальчика сбило с ног, у него началось внутреннее кровотечение в брюшной полости. Также врачи подозревают, что у малыша черепно-мозговая травма. Ребенка уже прооперировали, но медики никаких прогнозов пока не дают.

После содеянного геймер сбежал. Мать пострадавшего мальчика уже написала на сожителя заявление в полицию. Правоохранители решают вопрос о его задержании.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина довел семилетнего сына до истощения, а когда ребенок умер, выбросил его тело в реку. Отца мальчика признали виновным в истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию и в умышленном причинений вреда здоровью малолетнего. По совокупности ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.