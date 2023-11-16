Ростовчанина осудили за гибель сына от истощения Житель Ростова-на-Дону приговорен к 10 годам тюрьмы за гибель сына от истощения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону осужден мужчина, который довел семилетнего сына до истощения, а когда ребенок умер, выбросил его тело в реку, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Советский районный суд приговорил ростовчанина к десяти годам колонии общего режима.

Как пишет издание, в мае прошлого года сумку с телом мальчика выловил в реке Темерник местный житель. Следователи установили отца ребенка, который заявил, что мальчик умер сам, а он, боясь попасть под подозрение, положил тело в сумку и выкинул в реку.

Следствие выяснило, что мать мальчика рассталась с его отцом, вновь вышла замуж и исчезла, когда ребенку было три года, оставив его на попечение неродной бабушки, сообщили в пресс-службе. Спустя четыре года пожилая женщина разыскала отца мальчика. Тот сына принял, однако считал его неродным и на этой почве не кормил ребенка, запирал его и бил, доведя до крайней степени истощения.

Экспертиза тела выявила переломы у мальчика двух ребер. Результаты генетической проверки показали, что отцом погибшего является именно обвиняемый.

Отца мальчика признали виновным в истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию и в умышленном причинений вреда здоровью малолетнего. По совокупности ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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