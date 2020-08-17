Освещавший командировку Мишустина пул прекратил работу из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/838fa9fe-e0bd-11ea-8c6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые случаи коронавируса выявили у журналистов, которые сопровождали премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Заразившихся вскоре отправят в Москву.

Во время регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у ряда журналистов пула. Чтобы защитить их жизнь и здоровье, были приняты все необходимые меры, журналисты изолированы и находятся под контролем медиков, — рассказали в кабмине РИА Новости.

О том, сколько корреспондентов заразились, там не уточнили и не сообщили, был ли у заболевших контакт с главой правительства.

При этом в Telegram-канале RIA_Kremlinpool сообщается, что пул на Дальнем Востоке прекратил работу из-за коронавируса.

Премьер начал свой визит в регион 13 августа и пробудет на Дальнем Востоке до 18 августа. При этом в поездке его должен сопровождать полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, однако его тесты на коронавирус дали положительный результат.

Мишустин при этом переболел COVID-19 в конце апреля. Тогда его обязанности временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов. 19 мая главу кабмина выписали из стационара, и он приступил к работе. При этом он рассказывал, что не знает, как подхватил коронавирус, а излечиться от заболевания ему было непросто. По его словам Мишустина, «вирус не выбирает должности» и «очень опасен».

Как писал NEWS.ru, визит премьера Михаила Мишустина на Дальний Восток пришёлся на неудачное время. Всё внимание СМИ, социальных сетей привлечено к Белоруссии. Соответственно, если не считать официоза, то слова и действия главы правительства отошли на второй план. Тем не менее то, что говорил и делал Мишустин во время своей поездки, не теряет важности.