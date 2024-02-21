Агроном из Ростовской области, осужденный на 1,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении за гибель зайцев-русаков, подал апелляцию, пишет «КП-Ростов-на-Дону». Сам агроном рассказал изданию, что до сих пор находится в шоке из-за вынесенного ему приговора. Его обвинили в неправильной травле мышей, что привело к гибели зайцев.

До сих пор в шоке — я же весь этот уголовно-следственный мир до этого только по телевизору видел, а тут вживую все. <...> В январе 2023-го вызывает следователь: «Зайцы погибли от яда, который вы применяли с нарушениями. Признаете свою вину?». — «Какую? Я все делал правильно — разрешенным препаратом и строго по регламенту...» рассказывает агроном.

Собеседник издания отмечает, что на суде доводы его коллег, которые подтверждали, что работы по травле мышей проводились правильно, никто не стал выслушивать. По его словам, суд отнесся к ним критические, так как все лица заинтересованы в исходе дела. При этом в качестве доказательств вины были приняты заявления охотников, которые обнаружили 48 погибших зайцев. Агроном уточнил, что при этом никто больше мертвых животных не видел. Адвокат осужденного добавил, что в качестве доказательства были предоставлены фотоснимки, но на них зафиксировано только девять погибших зайцев.

Ранее троих жителей Хабаровского края приговорили к лишению свободы от четырех лет до 4,8 года и штрафам за незаконную добычу амурского тигра и попытку сбыть его тушу. Мужчины были признаны виновными в незаконном приобретении и сбыте занесенного в Красную книгу России особо ценного дикого животного.

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