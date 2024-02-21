Осужденный за гибель зайцев агроном подал апелляцию Осужденный за гибель зайцев агроном из Ростовской области подал апелляцию

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Агроном из Ростовской области, осужденный на 1,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении за гибель зайцев-русаков, подал апелляцию, пишет «КП-Ростов-на-Дону». Сам агроном рассказал изданию, что до сих пор находится в шоке из-за вынесенного ему приговора. Его обвинили в неправильной травле мышей, что привело к гибели зайцев.

До сих пор в шоке — я же весь этот уголовно-следственный мир до этого только по телевизору видел, а тут вживую все. <...> В январе 2023-го вызывает следователь: «Зайцы погибли от яда, который вы применяли с нарушениями. Признаете свою вину?». — «Какую? Я все делал правильно — разрешенным препаратом и строго по регламенту...» — рассказывает агроном.

Собеседник издания отмечает, что на суде доводы его коллег, которые подтверждали, что работы по травле мышей проводились правильно, никто не стал выслушивать. По его словам, суд отнесся к ним критические, так как все лица заинтересованы в исходе дела. При этом в качестве доказательств вины были приняты заявления охотников, которые обнаружили 48 погибших зайцев. Агроном уточнил, что при этом никто больше мертвых животных не видел. Адвокат осужденного добавил, что в качестве доказательства были предоставлены фотоснимки, но на них зафиксировано только девять погибших зайцев.

Ранее троих жителей Хабаровского края приговорили к лишению свободы от четырех лет до 4,8 года и штрафам за незаконную добычу амурского тигра и попытку сбыть его тушу. Мужчины были признаны виновными в незаконном приобретении и сбыте занесенного в Красную книгу России особо ценного дикого животного.