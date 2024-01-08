Оставшимся без отопления жителям Подмосковья сделают перерасчет Воробьев: пострадавшим от коммунального ЧП жителям Климовска сделают перерасчет

Фото: vk.com/tu_klimovsk

Жителям подольского микрорайона Климовска, которые пострадали от коммунальной аварии и остались без отопления, будет сделан перерасчет коммунальных услуг, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале. Также власти решили компенсировать им затраты на электроэнергию. Квитанции будут приходить по декабрьскому платежу, уточнил глава региона.

У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу. Никакие заявление подавать не нужно, все сделаем в автоматическом режиме, — сообщил Воробьев.

Накануне с жителями было проведено несколько встреч, добавил губернатор. В таком формате разговор с гражданами будет проходить, пока проблемы с отоплением окончательно не решат.

Ранее к решению проблемы с отоплением была подключена прокуратура. После вмешательства ведомства последствия ЧП устранили почти во всех населенных пунктах Подмосковья. Тепло возвращено более чем в 400 многоквартирных домов и три тысячи домовладений, где в общей сложности проживают 110 тысяч человек.