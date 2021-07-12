Орловская область объявила о дефиците вакцины от коронавируса

Глава Орловской области Андрей Клычков объявил о нехватке вакцины от коронавируса в регионе. Он призвал записанных на прививки звонить в медучреждение и уточнять наличие препарата, чтобы не тратить время и не ходить впустую, сообщил губернатор в прямом эфире в Instagram.

Мы подошли к ситуации, когда вакцина заканчивается. Прошу всех, кто записан на вакцинацию, звонить в свои медицинские учреждения, чтобы не тратить время и не приходить впустую, потому что вынужден признать, что у нас всего на утро было 2,5 тыс. доз вакцины. Безусловно, её недостаточно, — сказал Клычков.

Нехватка вакцины, как заверяет глава региона, связана с возросшим спросом на неё. И на днях в Орловскую область ожидается поставка 9,8 тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона». Первый компонент вакцины получили более 124 тысяч жителей области, полностью вакцинированы 84 тысячи человек.

В Орловской области с начала пандемии выявлено 38 543 случая заболевания коронавирусом, умерли 774 заболевших, выздоровел 36 471 человек. В регионе в связи с ростом числа заболевших до 31 июля продлены ограничения. В области действует обязательный масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, приостановлен очный приём в МФЦ.

Как сообщалось ранее, власти Башкирии решили перенести вступление в силу новых ограничений для непривитых граждан из-за нехватки вакцин. Об этом в Facebook рассказал глава региона Радий Хабиров.