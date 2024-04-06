«Нет времени на уговоры»: оренбуржцев начнут эвакуировать принудительно Мэр Оренбурга предупредил людей в зоне подтопления о принудительной эвакуации

Фото: МЧС России/ТАСС

Жителям нескольких районов Оренбурга, оказавшихся в зоне подтопления, необходимо немедленно покинуть свои дома, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Салмин. В скором времени власти начнут использовать систему оповещения, он призвал отнестись к сигналу серьезно. При этом жителей, которые отказываются покидать дома, будут эвакуировать принудительно при участии сотрудников полиции, предупредил глава города.

В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции, — написал Салмин.

По словам мэра, на территории Оренбурга действует режим чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, уровень воды в Урале достиг 8,55 метра и продолжает повышаться. Салмин предупредил, что ночью вода может дойти до критического уровня.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области сообщили, что нынешняя паводковая ситуация в регионе наблюдается раз в 100 лет. Кроме того, согласно проекту, частично разрушенная дамба в Орске была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего.