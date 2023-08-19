Опубликованы кадры посещения Путиным штаба СВО в Ростове-на-Дону

Фото: kremlin.ru

Пресс-служба Кремля показала кадры посещения президентом России Владимиром Путиным штаба группировки войск СВО в Ростове-на-Дону, передает РИА Новости в Telegram-канале. Главу государства встретил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

На кадрах видно прибытие Путина к зданию штаба. После этого президент заслушал доклады Герасимова, командующих направлениями в зоне специальной военной операции и других высших офицеров группировки.

Ранее стало известно, что глава Минобороны России Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание в штабе объединенной группировки российских войск. На встрече речь шла о выполнении гособоронзаказа. Наряду с министрами в совещании приняли участие представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В ходе мероприятия Шойгу вручил государственные награды военным из группировки войск «Центр». Они выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении.

Недавно Шойгу сообщил, что исходя из предварительных итогов боевых действий, военный потенциал Украины почти исчерпан. По его словам, под предлогом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы союзников в разных регионах мира.