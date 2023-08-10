Опубликованы кадры обысков и допроса по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Фото: СК РФ

Следственный комитет в Telegram-канале опубликовал кадры обысков в фирме «Пиро-Росс» и допроса ее технического директора по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», — говорится в сообщении СК.

Специалистам предстоит провести взрывотехническую, физико-химическую, баллистическую и взрывотехнологическую экспертизы. В качестве свидетелей были допрошены 34 человека.

По данным ведомства, к настоящему моменту известно о более чем 60 пострадавших и одной погибшей. Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщил источник в экстренных службах, в результате происшествия в Сергиевом Посаде повреждения получили свыше 110 строений. Большинство из них являются жилыми домами. Ранее уточнялось, что взрывной волной в близлежащих от склада домов выбило стекла и москитные сетки.