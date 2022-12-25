Опубликовано видео убийства отца семилетней девочки в Саранске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал видео момента убийства в Саранске 41-летнего Владимира Левина, отца семилетней девочки. На кадрах записи видно, как компания из трех мужчин пытается нанести ему ножевые ранения, после чего нападавшие уезжают с места происшествия, оставляя пострадавшего умирать на снегу.

По данным Telegram-канала, в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела, предполагаемый убийца задержан.

РЕН ТВ уточняет, что мужчина, который нанес Левину удар ножом, не был участником конфликта 24 декабря. Об этом рассказал брат жертвы преступления Артем Кузнецов. По его словам, Левин с другом были в баре, где разговаривали с девушками.

И тут заходит человек и начинает обеих девушек выволакивать оттуда. Брат с его другом вступились за девушку. А он говорит, мол, я бывший муж. И брат с этим бывшим мужем вышли поговорить. Они поговорили, обменялись номерами, договорились на следующий день встретиться. А на следующий день произошло то, что произошло, — пояснил Кузнецов.

Ранее стало известно, что компания мужчин приехала к дому Левина утром 25 декабря, чтобы «разобраться по-мужски». Накануне вечером 41-летний мужчина вступился за девушку в баре. У Левина остались жена и семилетняя дочь.