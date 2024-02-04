Опубликовано видео пожара в двухэтажке под Иркутском Двоих человек спасли при пожаре в Усть-Илимске

Фото: t.me/mchs_official

В городе Усть-Илимске Иркутской области пожарные спасли двоих человек из горящего двухэтажного дома, передает пресс-служба МЧС. 30 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно.

30 человек эвакуировались самостоятельно. Еще двоих спасли прибывшие пожарные: мужчина и женщина получили травмы и были госпитализированы, — сообщили в МЧС.

Локализовать пожар удалось на площади 700 кв. м. На месте работают 49 специалистов и 15 единиц техники. При этом в городе температура воздуха сейчас составляет минус 25 градусов.

Мэр Усть-Илимска Анна Щекина сообщила в соцсети «ВКонтакте», что эвакуированным жителям был предоставлен автобус для обогрева. Всем предложили разместиться в загородном лагере «Лосенок», все пострадавшие предпочли уехать к родственникам. Градоначальник также сообщила, что 5 февраля состоится совещание по вопросу о предоставлении эвакуированным жилья из маневренного фонда.

Ранее крупный пожар произошел на территории исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края. Площадь возгорания превышает тысячу квадратных метров.