Крупный пожар произошел в исправительной колонии в Соликамске

Крупный пожар произошел на территории исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, сообщает ТАСС. Площадь возгорания превышает тысячу квадратных метров. В данное время пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние здания. Предварительно, пострадавших нет.

На территории исправительной колонии № 9 в Соликамске горит здание на площади 1,2 тысячи кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. метрах. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, — приводит агентство слова собеседника.

Как пояснили корреспонденту NEWS.ru пресс-службе ФСИН Пермского края, возгорание произошло примерно в 14:00 по местному времени на производственном участке колонии. На момент пожара никаких работ в там не производилось.