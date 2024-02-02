Крупный пожар произошел на территории исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, сообщает ТАСС. Площадь возгорания превышает тысячу квадратных метров. В данное время пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние здания. Предварительно, пострадавших нет.
На территории исправительной колонии № 9 в Соликамске горит здание на площади 1,2 тысячи кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. метрах. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, — приводит агентство слова собеседника.
Как пояснили корреспонденту NEWS.ru пресс-службе ФСИН Пермского края, возгорание произошло примерно в 14:00 по местному времени на производственном участке колонии. На момент пожара никаких работ в там не производилось.
На месте находятся сотрудники МЧС. Идет тушение пожара. По предварительной информации, среди сотрудников колонии и осужденных пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе.