Опасная колбаса обнаружена почти в 600 магазинах Забайкалья В 593 магазинах Забайкалья обнаружили колбасу с ДНК вируса чумы свиней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Колбасу с ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили в 593 торговых точках Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Продукция изготовлена компанией «Стародворские колбасы» из Владимирской области.

В пробах продукции производителя ЗАО «Стародворские колбасы» <...> выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней в продукции <...>. Указанная продукция находится в обороте 593 объектов торговли Забайкальского края, — говорится в сообщении.

В сообщении ведомства отмечается, что речь идет о колбасе «Филейская» торговой серии «Классическая» с датой выработки продуктов 18, 25 августа и 7 сентября.

Африканская чума свиней относится к числу особо опасных вирусных заболеваний, которые не поддаются лечению и вакцинопрофилактике. Для человека вирус не представляет опасности, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли.

В конце августа в Пограничном районе Приморского края был обнаружен труп кабана, зараженного вирусом АЧС. По данным регионального управления Россельхознадзора, животное найдено в окрестностях горы Андреев Камень. На территории района был введен карантин.

Ранее режим ЧС ввели в Апаринском сельском поселении в Ростовской области, где произошла вспышка африканской чумы свиней. Болезнь была обнаружена в личном подсобном хозяйстве.