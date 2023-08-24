Африканская чума свиней добралась до Дальнего Востока Россельхознадзор: в Приморье введен карантин из-за африканской чумы свиней

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

В Пограничном районе Приморского края обнаружили труп кабана с признаками африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. В ведомстве заявили, что на территории района был введен карантин.

Подтвержден случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в дикой природе на территории Пограничного района. В частности, обнаружена ДНК африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в окрестностях горы Андреев-Камень Пограничного района. Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края на территории введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ранее режим ЧС ввели в Апаринском сельском поселении в Ростовской области, где произошла вспышка африканской чумы свиней. Болезнь была обнаружена в личном подсобном хозяйстве.

В январе специалисты выявили африканскую чуму свиней у двух диких кабанов, трупы которых обнаружили в Миллеровском районе Ростовской области. Заболевание не опасно для человека, но неизлечимо у домашнего скота. Африканская чума свиней относится к числу особо опасных вирусных заболеваний, которые не поддаются лечению и вакцинопрофилактике. Для человека вирус не представляет опасности, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли.