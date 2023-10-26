Онищенко предположил, какое неизвестное заболевание нашли под Красноярском Онищенко отметил вирусный характер вспышки неизвестной болезни под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вспышка заболевания в арктическом поселке Ессей на севере Красноярского края похожа на вирусную инфекцию, сообщил NEWS.ru бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, в регионе нужно усилить меры профилактики.

Первое, что может быть, пищевой фактор, но наиболее вероятен воздушно-капельный путь передачи. Больше похоже на вирусную инфекцию. На коже покраснения, но кори быть не может — она протекает на высоких температурах, это послужило бы наложению карантина. И такое количество кори в прививочный период невозможно, — объяснил эпидемиолог.

Вспышка в селе Ессей, где заболели 30 детей, должна стать сигналом для родителей, учителей и врачей о сезонном росте случаев инфекций, указал Онищенко. Он отметил, что в Красноярском крае подъем вирусной заболеваемости начинается раньше, чем в других частях страны.

Нужно измерять температуру на входе в школах, разбираться в каждом конкретном случае, усиливать контроль за дезинфекцией. Раз госпитализированных нет, значит, прогноз благоприятный, но нужно более жестко смотреть за средствами профилактики заболеваний, — подчеркнул он.

СМИ ранее писали, что врачи заподозрили у заболевших под Красноярском иерсиниоз. В краевом Минздраве сообщали об отсутствии тяжелых случаев болезни, госпитализация никому не потребовалась. Региональный Роспотребнадзор отправил в Ессей санитарную авиацию с врачом-инфекционистом.