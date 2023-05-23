«Он ее любил»: ученик назвал причины поножовщины на последнем звонке Ученик рассказал, что под Волгоградом выпускник пытался зарезать одноклассницу из-за безответной любви

Фото: shutterstock.com

Выпускник, попытавшийся зарезать одноклассницу на линейке в честь последнего звонка в поселке Иловля Волгоградской области, испытывал к ней чувства, которых девушка не разделяла, рассказал NEWS.ru один из учеников школы. По его словам, такого поступка от подростка никто не ждал.

Он ее любил, а она не разделяла его чувств. Но такого никто не ожидал, мы все в шоке. Он с ней не общался даже никогда. Вообще он мог вести себя неадекватно, один раз напал на мальчика, схватил за одежду. А так, обычно вел себя нормально, — сообщил ученик.

В администрации Иловлинского района рассказали изданию «Высота 102», что инцидент произошел 23 мая в школе на улице Красноармейской, 39а. Нож задел девушку по касательной и нанес непроникающее ранение.

Ранее знакомая пострадавшей рассказала, что одиннадцатиклассник, напавший на девочку во время торжественного построения, был неадекватен. По ее словам, для этого не было никаких причин. Все произошло, когда ученики пели песню. В какой-то момент школьник достал нож и приставил его к горлу одноклассницы, стоявшей спереди. Его сразу оттащили, девочке оказали помощь, наложили швы. Пострадавшая уже дома, она в шоке и пытается отойти от произошедшего.