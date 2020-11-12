16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Омский студент на дистанционном обучении «ловит» 3G на берёзе

15:04, 12 ноября 2020 19
Алексей Дудоладов Алексей Дудоладов Фото: omskiy.kolhoznik/instagam.com

Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение к главе региона Александру Буркову, в котором от лица всех студентов попросил решить вопрос с некачественным Интернетом во время дистанционного обучения. Для того чтобы выйти в Zoom на пары, житель деревни Станкевичи Называевского района вынужден залезать на восьмиметровую берёзу. Директор его института уже пообещала составить ему индивидуальный план занятий.

9 ноября 2020 года нас перевели на дистанционное обучение, в связи с чем у меня появилась проблема с выходом в Интернет. Дома у меня есть Интернет, но только 2G. Поэтому мне приходится ходить в лес в 300 метрах от деревни, забираться на берёзу и выходить в Zoom, чтобы доказать преподавателям, что я не пропускаю занятия, — говорится в его видеообращении.

Он также сообщил губернатору, что на дворе уже не «май месяц» и ему приходится ради этих занятий жертвовать своим здоровьем. Двухсторонней пневмонией, по его словам, он уже переболел.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð¡ 9 Ð½Ð¾ÑÐ±ÑÑ 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð½Ð°Ñ Ð¿ÐµÑÐµÐ²ÐµÐ»Ð¸ Ð½Ð° Ð´Ð¸ÑÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ð¾Ð±ÑÑÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð² ÑÐ²ÑÐ·Ð¸ Ñ ÑÐµÐ¼ ÑÑÐ¾Ð»ÐºÐ½ÑÐ»ÑÑ Ñ ÑÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð¿ÑÐ¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ #Ð´Ð¸ÑÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾ÐµÐ¾Ð±ÑÑÐµÐ½Ð¸Ðµ #Ð´ÐµÑÐµÐ²Ð½Ñ #ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ #Ð¾Ð¼ÑÐº #Ð¾Ð¸Ð²Ñ #Ð»ÐµÑÐ°Ð¸Ð·Ð´ÐµÑÐµÐ²Ð½Ð¸

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÑÑÐ° Ð¸Ð· Ð´ÐµÑÐµÐ²Ð½Ð¸ (@omskiy.kolhoznik)

Дудоладов — блогер и тиктокер, известный как «Омский колхозник» и «Лёха из деревни». В его деревне Станкевичи нет даже магазина, и там проживают всего 39 человек.

Алексею мы обязательно поможем и разработаем индивидуальный план освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер,цитирует РИА Новости директора Омского института водного транспорта Елену Заславскую.

В пресс-службе регионального Министерства образования пояснили, что при дистанционном обучении можно пользоваться не только видео, но и мессенджерами, телефонами, электронной почтой и «другими средствами коммуникации», и посоветовали Дудоладову обратиться непосредственно к преподавателям.

Как писал NEWS.ru, учащиеся всех вузов России до окончания второго семестра будут учиться удалённо. Об этом сообщается в приказе Минобрнауки. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удалённое обучение. Отмечается также, что институтам и университетам рекомендовано организовать удалённое обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором, а также пересмотреть меры соцподдержки студентов.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео