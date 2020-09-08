Омский чиновник запретил есть и пить в кинотеатрах

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане мать будут судить за истязание своего малолетнего ребёнка, сообщает inkazan.ru . По мнению следствия, в 2017 году она избивала мальчика. Женщина не согласна с обвинением и утверждает, что стукнула его только один раз, по пути в садик.

Башкирия

В Башкирии прокуратура намерена выселить из квартиры семью министра лесного хозяйства республики, пишет mkset.ru . По данным ведомства, они уже десять лет безвозмездно используют четырёхкомнатную квартиру в центре Уфы. По договору, супруга министра должна была передать в собственность муниципалитета свою однокомнатную квартиру, а затем заплатить еще 7,2 миллиона рублей. Однако в 2014 году квартиру она продала.

Нижегородская область

В Нижегородской области 70 кур стали жертвами неизвестного хищника, пишет newsnn.ru . На их телах видны следы проколов — куры были полностью обескровлены. Владельцы предполагают, что это происки «чупакабры».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Удмуртия

В Ижевске полиция задержала 14-летних братьев-близнецов, пишет udm-info.ru . Молодые люди промышляли воровством на автостоянке, однако одна из жертв грабежа обнаружила злоумышленников, продающих его вещи в одном из пунктов приёма лома, и вызвала полицейский наряд.

Ростовская область

Жители Ростова планируют пожаловаться блогеру Илье Варламову на замурованные в асфальт деревья. Как пишет rostovgazeta.ru , во время ремонта асфальта дорожные рабочие забыли оставить лунки для деревьев, и теперь им грозит высыхание.

Приморье

В Приморье восхитились спортсменкой, прокатившейся на доске для сёрфинга на каблуках, пишет vostokmedia.com . Девушка выложила видео, где она покоряет волну, стоя на доске в сапогах-чулках на высокой шпильке.

Омская область

Омский чиновник запретил есть попкорн в кинотеатрах. Как пишет gorod55.ru , Евгений Скрипкарев считает, что любая еда и напитки в залах должны быть запрещены из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что региональный Роспотребнадзор никаких рекомендаций по поводу еды в кинотеатрах не давал и прямого запрета не устанавливал.

Оренбургская область

Глава Оренбурга Владимир Ильиных скрыл сведения о заработке и имуществе, сославшись на то, что уже отчитывался о доходах перед вступлением в должность в феврале этого года. Как пишет 56orb.ru , отчёты о доходах главы Оренбурга станут доступны не раньше конца апреля 2021 года. Отмечается, что другие чиновники и высокопоставленные лица предоставили декларации.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Глава Карелии назвал «хабальством» игнорирование масок в детских садах. Как сообщает karelinform.ru , Артур Парфенчиков заявил, что отсутствие средства индивидуальной защиты может привести к новым ограничениям. «Я не знаю, какой уровень бескультурья должен быть у человека, чтобы допускать такое с точки зрения своего поведения. Ты заходишь в учреждение, где малыши, понимаете?.. Это даже в голове не укладывается», — заявил глава республики.

Тюменская область

Подозреваемого в хищении 2,3 млрд рублей чиновника в Тюмени ждёт повышение, сообщает nashgorod.ru . Экс-глава Тобольского района Юрий Батт стал начальником участка Тобольского дорожного ремонтно-строительного управления, и в скором времени его могут повысить. Ранее Батт сложил свои полномочия после возбуждения уголовного дела. Он выписал разрешение на добычу песка в заповеднике, что нанесло огромный ущерб природе.

Хабаровский край

В Хабаровске 15 человек напали на сотрудников мечети, сообщает transsibinfo.com . Работники татарской национальности были избиты, их госпитализировали с многочисленными травмами. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемых.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставропольский край

Жители Ессентуков пожаловались на уличные фонари в центре города, которые работают днём и не работает ночью. Как пишет newstracker.ru , до властей города невозможно достучаться — горожане просто не могут попасть ни к одному чиновнику. По словам вице-спикера думы Ставропольского края Александра Кузьмина, в городе нет депутата, который бы слушал людей и пытался сделать их жизнь лучше.

Челябинская область

Вольеры для собак, на строительство которых потратили 2 миллиона рублей из бюджета, обнаружили на свалке. Как сообщается на портале «Курс дела» , постройки, предназначенные для бездомных животных, стояли на бывшем скотомогильнике, где планировали построить приют. Однако инициатива не прошла публичные слушания. Вольеры планировали разобрать и вывезти на хранение, но они оказались на свалке. Активисты обратились в прокуратуру.

ХМАО

В ХМАО на двухнедельный карантин отправлены ученики шести классов Сургута, Ханты-Мансийска, Октябрьского и Кондинского районов. Как сообщает muksun.fm , вспышек коронавируса в этих образовательных учреждениях нет. Также главный санитарный врач региона приостановила работу в пяти дошкольных группах в Сургуте, Урае и Ханты-Мансийске. Две группы закрыли из-за ОРВИ, оставшиеся три из-за коронавирусной инфекции.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгоградская область

В Волгоградской области начальница районной почты похищала чужую зарплату. Женщина давала указания работникам кадровой службы о приёме на работу неких лиц и внесении в отношении них ложных сведений в табели учёта рабочего времени. По этим документам начислялась зарплата «мёртвым душам», которую она присваивала себе. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , хищения продолжались пять лет, пока преступные махинации сотрудницы почты не пресекли оперативники регионального УФСБ.

Свердловская область

В Свердловской области в ближайшие три года отремонтируют около четырёх тысяч домов по программе капитального ремонта. Как сообщает издание tagilcity.ru , общая площадь помещений, в которых будет проведён капремонт, составляет почти 8 млн квадратных метров. Общую стоимость работ оценивают в 26,5 млрд рублей.

Ленинградская область

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал местного жителя за неразмещение результатов теста на COVID-19. Как сообщается на портале newia.ru , нарушитель в течение трех дней после возвращения из-за границы не загрузил результат теста на портал. Суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакасия

В столице Хакасии из-за вспышки коронавируса закрыли поликлинику. Пациент с COVID-19 заразил медработников Терапевтического отделения № 5 Абаканской межрайонной больницы, сообщает newkhakasiya.online . В настоящее время проводится проверка персонала, здание, в котором расположено учреждение, на дезинфекции.

Сибирь