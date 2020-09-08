Омский чиновник запретил есть и пить в кинотеатрах

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Татарстане мать будут судить за истязание своего малолетнего ребёнка, сообщает inkazan.ru. По мнению следствия, в 2017 году она избивала мальчика. Женщина не согласна с обвинением и утверждает, что стукнула его только один раз, по пути в садик.
Башкирия
В Башкирии прокуратура намерена выселить из квартиры семью министра лесного хозяйства республики, пишет mkset.ru. По данным ведомства, они уже десять лет безвозмездно используют четырёхкомнатную квартиру в центре Уфы. По договору, супруга министра должна была передать в собственность муниципалитета свою однокомнатную квартиру, а затем заплатить еще 7,2 миллиона рублей. Однако в 2014 году квартиру она продала.
Нижегородская область
В Нижегородской области 70 кур стали жертвами неизвестного хищника, пишет newsnn.ru. На их телах видны следы проколов — куры были полностью обескровлены. Владельцы предполагают, что это происки «чупакабры».
Сергей Булкин/NEWS.ru
Удмуртия
В Ижевске полиция задержала 14-летних братьев-близнецов, пишет udm-info.ru. Молодые люди промышляли воровством на автостоянке, однако одна из жертв грабежа обнаружила злоумышленников, продающих его вещи в одном из пунктов приёма лома, и вызвала полицейский наряд.
Ростовская область
Жители Ростова планируют пожаловаться блогеру Илье Варламову на замурованные в асфальт деревья. Как пишет rostovgazeta.ru, во время ремонта асфальта дорожные рабочие забыли оставить лунки для деревьев, и теперь им грозит высыхание.
Приморье
В Приморье восхитились спортсменкой, прокатившейся на доске для сёрфинга на каблуках, пишет vostokmedia.com. Девушка выложила видео, где она покоряет волну, стоя на доске в сапогах-чулках на высокой шпильке.
Омская область
Омский чиновник запретил есть попкорн в кинотеатрах. Как пишет gorod55.ru, Евгений Скрипкарев считает, что любая еда и напитки в залах должны быть запрещены из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что региональный Роспотребнадзор никаких рекомендаций по поводу еды в кинотеатрах не давал и прямого запрета не устанавливал.
Оренбургская область
Глава Оренбурга Владимир Ильиных скрыл сведения о заработке и имуществе, сославшись на то, что уже отчитывался о доходах перед вступлением в должность в феврале этого года. Как пишет 56orb.ru, отчёты о доходах главы Оренбурга станут доступны не раньше конца апреля 2021 года. Отмечается, что другие чиновники и высокопоставленные лица предоставили декларации.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Карелия
Глава Карелии назвал «хабальством» игнорирование масок в детских садах. Как сообщает karelinform.ru, Артур Парфенчиков заявил, что отсутствие средства индивидуальной защиты может привести к новым ограничениям. «Я не знаю, какой уровень бескультурья должен быть у человека, чтобы допускать такое с точки зрения своего поведения. Ты заходишь в учреждение, где малыши, понимаете?.. Это даже в голове не укладывается», — заявил глава республики.
Тюменская область
Подозреваемого в хищении 2,3 млрд рублей чиновника в Тюмени ждёт повышение, сообщает nashgorod.ru. Экс-глава Тобольского района Юрий Батт стал начальником участка Тобольского дорожного ремонтно-строительного управления, и в скором времени его могут повысить. Ранее Батт сложил свои полномочия после возбуждения уголовного дела. Он выписал разрешение на добычу песка в заповеднике, что нанесло огромный ущерб природе.
Хабаровский край
В Хабаровске 15 человек напали на сотрудников мечети, сообщает transsibinfo.com. Работники татарской национальности были избиты, их госпитализировали с многочисленными травмами. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемых.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ставропольский край
Жители Ессентуков пожаловались на уличные фонари в центре города, которые работают днём и не работает ночью. Как пишет newstracker.ru, до властей города невозможно достучаться — горожане просто не могут попасть ни к одному чиновнику. По словам вице-спикера думы Ставропольского края Александра Кузьмина, в городе нет депутата, который бы слушал людей и пытался сделать их жизнь лучше.
Челябинская область
Вольеры для собак, на строительство которых потратили 2 миллиона рублей из бюджета, обнаружили на свалке. Как сообщается на портале «Курс дела», постройки, предназначенные для бездомных животных, стояли на бывшем скотомогильнике, где планировали построить приют. Однако инициатива не прошла публичные слушания. Вольеры планировали разобрать и вывезти на хранение, но они оказались на свалке. Активисты обратились в прокуратуру.
ХМАО
В ХМАО на двухнедельный карантин отправлены ученики шести классов Сургута, Ханты-Мансийска, Октябрьского и Кондинского районов. Как сообщает muksun.fm, вспышек коронавируса в этих образовательных учреждениях нет. Также главный санитарный врач региона приостановила работу в пяти дошкольных группах в Сургуте, Урае и Ханты-Мансийске. Две группы закрыли из-за ОРВИ, оставшиеся три из-за коронавирусной инфекции.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Волгоградская область
В Волгоградской области начальница районной почты похищала чужую зарплату. Женщина давала указания работникам кадровой службы о приёме на работу неких лиц и внесении в отношении них ложных сведений в табели учёта рабочего времени. По этим документам начислялась зарплата «мёртвым душам», которую она присваивала себе. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, хищения продолжались пять лет, пока преступные махинации сотрудницы почты не пресекли оперативники регионального УФСБ.
Свердловская область
В Свердловской области в ближайшие три года отремонтируют около четырёх тысяч домов по программе капитального ремонта. Как сообщает издание tagilcity.ru, общая площадь помещений, в которых будет проведён капремонт, составляет почти 8 млн квадратных метров. Общую стоимость работ оценивают в 26,5 млрд рублей.
Ленинградская область
Суд Санкт-Петербурга оштрафовал местного жителя за неразмещение результатов теста на COVID-19. Как сообщается на портале newia.ru, нарушитель в течение трех дней после возвращения из-за границы не загрузил результат теста на портал. Суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хакасия
В столице Хакасии из-за вспышки коронавируса закрыли поликлинику. Пациент с COVID-19 заразил медработников Терапевтического отделения № 5 Абаканской межрайонной больницы, сообщает newkhakasiya.online. В настоящее время проводится проверка персонала, здание, в котором расположено учреждение, на дезинфекции.
Сибирь
Житель Новосибирской области устроился в школу учителем ОБЖ по липовому диплому, пишет atas.info. В суде было доказано, что он предоставил в школу № 26 диплом о высшем профессиональном образовании, который оказался подделкой. Суд признал его виновным и назначил 200 часов обязательных работ.