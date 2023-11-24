Охотника случайно застрелили вместо лося в Пермском крае

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В Пермском крае при загоне лося был случайно убит один из охотников, сообщает портал «Вкурсе.ру». По его данным, подробности происшествия пока неизвестны, но в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии подтвердили информацию о случившемся.

Как передает издание, ЧП произошло в Кишертском районе в частном охотничьем хозяйстве «Беркут». Личность и возраст погибшего не сообщаются. Как предположили в Минприроды, причиной произошедшего могло стать несоблюдение техники безопасности, что часто случается на охоте. По правилам каждый охотник должен иметь номер и свое место, с которого нельзя уходить. Запрещается стрелять по неясно видимой цели или открывать огонь на шум или шорох, поскольку это может быть человек.

Ранее в Алтайском крае случайно застрелили подростка во время охоты. Происшествие случилось в селе Усятское Бийского района. Непроизвольный выстрел произошел, когда мужчина не разрядил охотничье ружье и сел с ним в автомобиль. Подросток в это время находился на заднем сиденье машины.

В Волгоградской области ранее 13-летний мальчик случайно выстрелил из пневматической винтовки в младшего брата. Дети находились в гостях у дедушки и игрались с его оружием.