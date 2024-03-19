Огонь унес жизни троих детей и их матери МЧС: мать и трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

Пожар вспыхнул в одноэтажном трехквартирном доме в поселке Ис Свердловской области, в результате погибли трое детей и их мать, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. По информации ведомства, огонь охватил площадь в 90 квадратных метров. При этом шесть жильцов смогли самостоятельно выбраться из горящей постройки до прибытия спасателей.

Трагический пожар произошёл в поселке Ис Свердловской области. В огне погибли трое детей и их мать. <...> К моменту прибытия пожарных огонь охватил одноэтажный трехквартирный дом на площади 90 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек, — заявили в МЧС.

Спасателям удалось потушить огонь за два часа, к процессу были привлечены 12 человек, а также три единицы спецтехники. Предварительно установлено, что загоревшийся дом не был оснащен пожарными извещателями. Специалисты ведомства устанавливают причины пожара.

Ранее МЧС по Самарской области сообщило о пожаре в частном доме в городе Тольятти. Его площадь составила 42 квадратных метра. Огонь унес жизни троих человек, среди которых были мужчина, женщина и девочка 2019 года рождения.