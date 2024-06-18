Оглашен приговор для директора спецшколы на Урале, где насиловали детей Директора спецшколы на Урале приговорили к году работ из-за насилия в учреждении

Наталью Поддубную, директора екатеринбургской спецшколы №124, где насиловали детей, приговорили к одиннадцати месяцам исправительных работ, сообщает E1.RU. На суде женщина отрицала свою вину и утверждала, что узнала о творящемся насилии в детском коллективе только от следователей.

Наталья Яковлевна отрицала факт того, что она узнала о совершенном насилии. [В день, когда произошло изнасилованние, она] специально не отметила себя ни в одном журнале регистрации. В этот день она узнала, что происходит насилие, собрала детей в своем кабинете, сообщила о том, что ей всё известно, но никаких действий не предприняла, — заявила журналистам представитель потерпевшего Олеся Бортникова.

О том, что в спецшколе несколько старшеклассников установили в спецшколе тюремные порядки и решили «опустить» 12-летнего ученика, стало известно весной 2023 года. Тогда же подростки сняли все издевательства над мальчиком на видео. Позже кадры появились в Сети. О происходившем мальчик смог рассказать только после побега из учреждения.

Ранее сообщалось, что прокуратура в своем запросе не просила реального заключения для женщины. В итоге суд полностью удовлетворил требование надзорного ведомства.