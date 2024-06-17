Экс-директор спецшколы, где насиловали детей, избежит тюрьмы Адвокат Бортникова заявила, что экс-директор спецшколы № 124 избежит тюрьмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывшему директору спецшколы № 124 в Екатеринбурге Наталье Поддубной не грозит тюрьма, сообщила URA.RU адвокат потерпевших Олеся Бортникова. По ее словам, прокуратура запросила для обвиняемой 11 месяцев исправительных работ. Напомним, в стенах спецшколы происходили изнасилования.

Для Поддубной гособвинитель запросил 11 месяцев исправительных работ и лишение права заниматься педагогической деятельностью на три года, — уточнила Бортникова.

Суд вынесет приговор экс-директору спецшколы 18 июня. Поддубную обвиняют по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Бывший педагог интерната ранее назвала сообщения об изнасиловании в спецшколе для трудных подростков ложью. По ее словам, директора учебного заведения оклеветали, а дети там выросли неблагодарные. Учительница уверена, что школьники воспитывались в интернате более чем достойно, их даже кормили и одевали.

Питание, уточнила педагог, было пятиразовым. Одежда, которую предоставляли воспитанникам, была очень хорошей. Педагог отметила, что не у каждого домашнего ребенка есть такие вещи. Учительница для описания ситуации вспомнила поговорку: «Сколько волка ни корми, а он в лес смотрит».