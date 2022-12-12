Офицер ЛНР сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ в район Сватово Офицер ЛНР Марочко сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ в район Сватово

Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Он уточнил, что усиление позиций связано с успехами российских войск на этом направлении.

В район населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника, — уточнил Марочко.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорным пунктам ВСУ на Сватовском направлении. Момент поражения цели и последствия удара зафиксировали на видео. Удар наносился военнослужащими подразделений Западного военного округа по району сосредоточения украинских военных. Огонь корректировали с помощью беспилотника.

До этого украинские артиллеристы во время попытки наступления на Сватовском направлении обстреляли своих же пехотинцев. Марочко сообщал, что под «дружественным» огнем часть сил и средств противника были уничтожены, а уцелевшие бойцы ВСУ вернулись на исходный рубеж. Офицер ЛНР предположил, что украинцы открыли огонь по своим из-за несогласованности действий или проблем со связью.