Одиннадцать пациентов умерли от коронавируса за минувшие сутки в Москве

https://static.news.ru/photo/6fb05ca8-e716-11ea-8232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Одиннадцать пациентов с коронавирусом скончались за минувшие сутки в Москве. До этого сообщалось о 12 летальных случаях от инфекции в российской столице.

Всего в мире по состоянию на 25 августа заразились более 23,6 млн человек, умерли более 813 тыс., выздоровели более 15,3 млн пациентов. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 5,7 млн заразившихся коронавирусом, далее идёт Бразилия — более 3,2 млн человек, третью строчку занимает Индия — свыше 3,1 млн человек, сообщает оперштаб.

В первую десятку стран по количеству заражённых коронавирусом входят ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Испания. Меньше всего случаев заражения инфекцией в Ватикане — там переболели всего 12 человек. Всё население государства-анклава при этом составляет 825 человек.

В России по состоянию на 25 августа зафиксировано 966 189 случаев заболевания коронавирусом, прирост за последние сутки составил 4969 пациентов. Выздоровели 779 747 пациентов, прирост составил 6652 человека, умерли от коронавируса 16 568 человек, прирост за сутки составил 120 случаев летального исхода.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных больных остаётся Москва. В столице насчитывается 258 430 заболевших, прирост за стуки составил 681 пациент, выздоровели 206 804 человека, прирост составил 1155 пациентов, умерли 4764 человека.

В первую десятку российских регионов по заболеваемости входят также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская, Иркутская области, ХМАО, Красноярский край, Ростовская и Воронежская области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от COVID-19, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, получила регистрационное удостоверение на выпуск в форме лиофилизата — порошка для приготовления раствора для внутримышечных инъекций.