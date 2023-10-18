Один человек пострадал при пожаре на складе с поликарбонатом в Ростове

Фото: МЧС РФ

Мощный пожар произошел на складе промышленных товаров в Ростове-на-Дону, заявили в ГУ МЧС по региону. Площадь возгорания достигла 500 кв. м. По информации Telegram-канала Don Mash, в результате ЧП пострадал один человек.

К ликвидации пожара привлечены от РСЧС 78 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 20 единиц техники. В 13:25 пожар локализован. В 13:40 — ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил Don Mash, пострадавшим оказался 49-летний мужчина, которого с ожогами лица и рук доставили в городскую больницу. Также известно, что спасатели предотвратили взрыв баллонов с сероводородом, вовремя потушив пламя рядом с цистернами.

Ранее в Екатеринбурге во второй раз за последние два месяца загорелась «УГМК-арена». По данным Mash, возгорание на стройке спортивного комплекса произошло из-за рабочих, заливших крышу гудроном, который неожиданно вспыхнул. Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали горение. В результате происшествия никто не пострадал. Первое возгорание на строящейся ледовой арене произошло в конце августа. Тогда на стройке загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель.